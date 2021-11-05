’Ölüm Bulvarı’ artık güvenli! Üniversite kavşağı yapıldı artık kazalar yaşanmıyor

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut:

"Adıyaman Üniversitemizde 18 bin 800 öğrencimiz, 2 bine yakın personelimiz var. Üniversitemizin nüfusu 20 Bin civarı. Bunun yanı sıra Altınşehir Mahallesi ilimizin hızla büyüyün bir mahallesi olup köy bağlantılarıyla birlikte 30 binin üzerinde nüfusa sahip bir mahalle haliyle Üniversite ve Altınşehir mahallesinin nüfusu 50 binin üzerinde. Bölgede meydana gelen trafik yoğunluğu zaman zaman kazaları da kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz Üniversiteden ve yurt çıkışında Altınşehir mahallesine gidiş gelişlerde sorunlar yaşamaktaydı. Geçtiğimiz yıllarda hepimizi derinden düzen ve iki öğrenci kızımızın vefatıyla sonuçlanan bir kaza yaşanmıştı. Devletimiz vakit kaybetmeden Altınşehir Üniversite kavşağını yeniden düzenlediği gibi trafik yoğunluğunun olduğu yere alt geçit, hemen ilerisine üst geçit yaparak öğrencilerimizin daha güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamıştır. Öğrenci kardeşlerimizden ricamız özellikle üst geçidi kullansınlar, trafik kurallarına uysunlar. Devletimizin yapmış olduğu bu yatırım çok yerinde olmuştur. Milletvekillerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Emre Kölgelier Öğrenci:



"Yaşanan ölümlü kazalar bizleri derinden üzmüştü. Adıyaman üniversitesi bölgesinde yaptırılan alt geçit ile biraz ilerisinde yaptırılan üst geçit biz öğrencilere derin bir nefes aldırdı. Bizler kurala uyduğumuz ve üst geçidi kullandığımız takdirde Allah'ın izniyle kazalar yaşanmayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Sağlık görevlisi Mehmet Ali Bayır:



"Adıyaman Gölbaşı karayolu araç trafiğinin en yoğun olduğu ana yol olup, özellikle Adıyaman Üniversitesi ile Altınşehir mahallesinin olduğu yerde yaya yoğunluğu yaşanmakta. Haliyle zaman zaman kazalar yaşanmakta insanlar hayatını kaybetmekte. Geçtiğimiz yıllarda üniversite kavşağında yaşanan trafik kazalarında bazı öğrenci kardeşlerimiz hayatını kaybetti. Yaşanan bu olaylar sonrası devletimiz üniversite önünde alt geçit, biraz ilerisinde üst geçit yaparak hizmete sundu. Son bir yıldır yapılan alt geçit ve üst geçit sayesinde ölümlü trafik kazası olmadı. İnşallah da olmaz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Esnaf Burak Subatan:

"Adıyaman Üniversitesinde okuyan öğrenci sayısındaki artış ve gelişen Altınşehir Mahallesi nüfus yoğunluğunun en çok yaşandığı mahallelerimizden birisi oldu. Şehri diğer illere bağlayan ve ana yolumuz olan Adıyaman Gölbaşı karayolunda oldukça yoğun bir trafik akışı var. Altınşehir Mahallesi, Adıyaman Üniversitesi ve hemen ilerisinde küçük sanayi sitesinin olması hem araç trafiğini hem de yaya trafiğinin yoğunlaşmasına vesile olmakta. Yaşanan nüfus yoğunluğu ve artan trafik akışı ister istemez kazaların da meydana gelmesine sebep oluyor. Altınşehir mahallesi ile Üniversite arasında bulunan yolda zaman zaman dikkatsizliğe bağlı olarak kazalar yaşandı. Son 5 yıl içinde özellikle öğrenci kardeşlerimizden kaza sonucu vefat edenler oldu. Burada trafik ışıkları, alt geçit ve üst geçitler kaçınılmaz bir duruma gelmişti. Son olarak iki öğrenci kızımızın trafik kazasında vefatının ardından üniversite önüne alt geçit, ilerisine üs geçit yapıldı. Hizmete giren Alt geçit ve üst geçit sayesinde Allah'a şükürler olsun şimdiye kadar ölümlü kaza yaşanmadı. Buradan öğrenci kardeşlerimize ve hemşerilerimizden ricam yapılan üst geçidi lütfen kullanalım."