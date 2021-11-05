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Giriş Tarihi: 5.11.2021 16:45

Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı

Trabzon’da Sahte PCR testi düzenlediği öğrenilen Ürdün uyruklu kişi ile sahte PCR testlerini havalimanında kontrol noktasında ibraz eden 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sahte PCR testi ibraz eden 3 Ürdünlü şahıs sınır dışı edilirken, sahte PCR testi düzenleyen Ürdün uyruklu Z.A.Y.N isimli kişi ise adliyeye sevk edildi.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Kontrol Noktasında havayolu ile Trabzon'dan ayrılmaya çalışan Ürdün uyruklu K.M.N.G, İ.K.M.G, ve T.A.F.A, isimli şüphelilerin kontrol noktasında beyan ettikleri PCR testlerinin sahte olduğu belirlendi.

Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video

Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 Ürdünlü sınır dışı edilirken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte PCR testini düzenleyen Ürdün uyruklu Z.A.Y.N. isimli şüpheliyi Trabzon'da kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Sahte PCR testi düzenlediği öğrenilen şüpheli, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından yapılan evinde yapılan aramalarda 8 adet resmi kurum ibareleri içeren üzeri Arapça yazılı kaşeler, şüpheliye ait farklı ülke pasaportlar ile birçok dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet'teki sorgusunun ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı
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