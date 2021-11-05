Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Kontrol Noktasında havayolu ile Trabzon'dan ayrılmaya çalışan Ürdün uyruklu K.M.N.G, İ.K.M.G, ve T.A.F.A, isimli şüphelilerin kontrol noktasında beyan ettikleri PCR testlerinin sahte olduğu belirlendi.

Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video

Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 Ürdünlü sınır dışı edilirken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte PCR testini düzenleyen Ürdün uyruklu Z.A.Y.N. isimli şüpheliyi Trabzon'da kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Sahte PCR testi düzenlediği öğrenilen şüpheli, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından yapılan evinde yapılan aramalarda 8 adet resmi kurum ibareleri içeren üzeri Arapça yazılı kaşeler, şüpheliye ait farklı ülke pasaportlar ile birçok dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet'teki sorgusunun ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.