Şehit kızından Demirtaş’a büyük ders

'SON BİR KEZ GÖRMEYİ NASİP ET'

Demir, şunları söyledi: "Babamın şahadet haberini aldığımda" Allah'ım tek parça olarak son bir kez görmeyi nasip et" diye "Umut" etmiştim. Sonrasında "Allah'ım keşke yaralı olsaydı da, ömür boyu yaralarını sarsaydım" diye "umut" etmiştim. Bunca yetimin ahı yeri göğü inletirken senin bu "umudun" yitip gider…"

Gülay Demir'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Yavrumun katili Demirtaş’ın eşi utanmadan ‘masum’ diyor