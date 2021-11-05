Selçuk Bayraktar başarısının sırrını açıkladı! ’Evlenene kadar evim olmadı...’

BİZ HENÜZ DOĞMADAN KARTLI BİLGİSAYARLARDA YAZILIM YAPAN ANNEM"

Bayraktar, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "O zaman anladık ki, bu toprakların bize yüklediği sorumluluk çok büyük. Milli İHA geliştirme serüveninde Bayraktar ailesi olarak hep birlikte çalıştık. Babam rahmetli Özdemir Bayraktar son nefesine kadar azim ve gayretle çalıştı. Evlenene kadar evim olmadı, hep iş yerinde kaldım. Biz henüz doğmadan kartlı bilgisayarlarda yazılım yapan annem Canan Bayraktar, 'Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini, süt hakkım olarak niyaz ediyorum' demişti. Bu nasihat en zor zamanlarda bile bizlere güç verdi. Bizim hedefimiz, yazılımları yurt dışında tasarlanan montaj uçaklar yapmak değil, en kritik uçuş-kontrol sistemlerini kendimizin geliştirdiği İHA'ları semalarımızda uçurmaktı.