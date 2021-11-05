Şentop’tan, İYİ Partili Türkkan’a özür dileme çağrısı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.