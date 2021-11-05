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Giriş Tarihi: 5.11.2021 08:52 Son Güncelleme: 5.11.2021 09:40

Son dakika: Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Son dakika haberien göre FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 2 albay, 1 üsteğmen, 5 astsubay olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında biri emekli biri ihraç 2 albay, 1 üsteğmen, biri görevde 5 astsubay hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı karar verildi. Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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Son dakika: Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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