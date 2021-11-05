Son dakika: Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

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Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı
yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında biri emekli biri ihraç 2 albay, 1 üsteğmen, biri görevde 5 astsubay hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı karar verildi. Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.