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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız 'Lütfi Elvan' haberine tepki
Giriş Tarihi: 5.11.2021 10:37 Son Güncelleme: 5.11.2021 10:56

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız 'Lütfi Elvan' haberine tepki

Son dakika: İletişim Başkanı Altun’dan Cumhuriyet’in asılsız ’Lütfi Elvan’ haberine tepki
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Son dakika bilgisine göre Cumhuriyet'te yer alan asılsız haberle ilgili açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!

Son dakika... Cumhuriyet'te yer alan asılsız istifa haberiyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

Altun: "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" dedi.

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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız 'Lütfi Elvan' haberine tepki
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