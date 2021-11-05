Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK cephe hatlarını mayınlarla tuzaklıyor

MAYIN DÖŞÜYORLAR

Teröristler, Türkiye sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesinin batısında yer alan Tenneb ve Cülbül'deki cephe hatlarına, teslim aldıkları mayınları döşemeye başladı. Terör örgütünün döşediği mayınların anti personel ve anti tank olduğu öğrenildi. Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti.