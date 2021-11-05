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Giriş Tarihi: 5.11.2021 08:22 Son Güncelleme: 5.11.2021 11:27

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın hakkında ilk karar! İŞTE O ANLAR

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
ARZU KAYA ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Tosuncuk Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın hakkında ilk karar! İŞTE O ANLAR
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Uruguay’da tutuklandıktan sonra Türkiye’ye getirilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 3 gündür sorgulanan Çiftlikbank davasının tutuklu sanığı “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan abisi Fatih Aydın, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberler... Çiftlikbank vurgununun bir numaralı ismi olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi ve davadaki iki numaralı isim olduğu belirtilen Fatih Aydın, tutuklandığı Uruguay'dan Türkiye'ye iade edildi. 2 Kasım akşamı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'ye getirilen Fatih Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 3 gün boyunca sorgulandı.

URUGUAY'DAN TÜRKİYE'YE, EMNİYETTEN ADLİYEYE
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan firari Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Uruguay'dan Türkiye'ye, 4 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından da emniyetten İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Çiftlik Bank soruşturmasında Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi | Video

ÖNCE SAVCILIK, SONRA MAHKEME
Fatih Aydın ilk olarak "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından hakkında yürütülen ve yüzlerce mağduru olan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verecek. Ardından Aydın'ın hakkında ağır ceza mahkemesinde açılan ve toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 3 ayrı Çiftlik Bank davası ve asliye ceza mahkemesinde Çiftlik Bank sisteminde 'bank' adını izinsiz kullanarak "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsinin istendiği davada ifade vermesi bekleniyor.

MÜLAKATTA KONUŞTU, RESMİYETTE SUSTU
Gözaltına alındığında emniyette yapılan ön mülakatta "Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok" dediği öğrenilip ardından susma hakkını kullanan Fatih Aydın'ın savcılıkta sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

Şirketteki rolü, şimdiye kadar neden firarda olup Türk makamlarına teslim olmadığı, mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağı, mağdurlardan toplanan paraların nerede olduğu ve yurt dışına çıkışının nasıl sağlandığı gibi titizlikle hazırlanan sorulara ne yanıt vereceği ise merak konusu.

Çiftlik Bank'ın 2 numarası adliyede!

İFADE VERMEYE BAŞLADI

Fatih Aydın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından hakkında yürütülen ve yüzlerce mağduru olan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade vermeye başladı. Aydın'ın özel avukatının olmadığı baronun atadığı avukat eşliğinde ifade vereceği öğrenildi.

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın susma hakkını kullandı

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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın hakkında ilk karar! İŞTE O ANLAR
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