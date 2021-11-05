Şirketteki rolü, şimdiye kadar neden firarda olup Türk makamlarına teslim olmadığı, mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağı, mağdurlardan toplanan paraların nerede olduğu ve yurt dışına çıkışının nasıl sağlandığı gibi titizlikle hazırlanan sorulara ne yanıt vereceği ise merak konusu.

Çiftlik Bank'ın 2 numarası adliyede!

İFADE VERMEYE BAŞLADI

Fatih Aydın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından hakkında yürütülen ve yüzlerce mağduru olan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade vermeye başladı. Aydın'ın özel avukatının olmadığı baronun atadığı avukat eşliğinde ifade vereceği öğrenildi.

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın susma hakkını kullandı