Bakan Çavuşoğlu: Bu mirasla dış politikamızı şekillendiriyoruz

Alanya'nın 800 fetih yılı kutlamasında Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, "Alparslan ile başlayan Yassıçimen ile devam eden Selçuklu fethi Anadolu'nun mayasını çaldı. Medeniyetimizi tuğla tuğla örüp, nakış nakış işlediler. Her yıl milyonlarca insanı bu eşsiz şehirde misafir ediyoruz. 6 asırdan beri ayakta olan Bedesten Türk'ün ticaret yoluyla yarattığı refaha işaret ediyor. Tersane ile önem kazanan Alanya asırlardır önemli bir liman şehri olmayı sürdürüyor. Bu şanlı mirastan aldığımız mirasla dış politikamızı şekillendiriyoruz. Akdeniz'e hak ve huzuru sağlamak için çalışıyoruz. Kimsenin hakkını yemiyor, herkesin hakkına saygı duyuyoruz. Bizi Kızılkule'nin ötesine itmek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz . Bugün Alanya, Anadolu'nun dışa açılan bir kapısı. Alanya turizmin başkenti. Alanyalı olmanın ayrıcalığını diplomaside her zaman hissediyorum. Alanya için ne yapsak az. Alanya'ya gelen misafirler Türkiye'yi buradaki misafirperverliği ile tanıyor ve anlatıyor. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli hediye takdiminde bulunuldu.