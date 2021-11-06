Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Batman'a geldi.
Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır Caddesi'nde gezen Başkan Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ve yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi
Erdoğan, burada halkı selamladıktan sonra temasları çerçevesinde gençlerle buluşma için Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ne geçti.
GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, kütüphanede gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle Şemle Şemle türküsünü söyledi.