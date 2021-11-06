Diyarbakır
'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP
il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu.
Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 795 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler, bir zafere daha ulaştılar. Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ikna süreci uzmanlarınca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2013'te terör örgütünce dağa kaçırılan Halil İbrahim Görmez, 4 Kasım'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Görmez, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. 13 Mart 2020'de HDP il binası önüne gelerek oğulları için oturma eylemine başlayan Mehmet ve Özlem Görmez'in, Diyarbakır İçkale Valilik Binası'nda çocukları Halil İbrahim Görmez ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.
'GELİN, ANNELERİNİZİ SEVİNDİRİN'
Mehmet ve Özlem Görmez, oğullarına kavuşmada emeği geçenlere teşekkür ederken, bu buluşmayla, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan ve 238 ailenin sürdürdüğü evlat nöbetinde, çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu. Evladına kavuşan anne Özlem Görmez, mutluluğunu nöbet tutan diğer ailelerle paylaştı. Anne Görmez, "Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Evlatları dağda olan bütün annelere sesleniyorum. Gelin evlatlarımızı kurda kuşa yem etmeyelim. Gelin hep birlikte mücadele edip çocuklarımıza sarılalım. Yavrularımıza sahip çıkalım, çocuklarımızı oradan getirelim. Gelin oğlum, anneleriniz acı çekiyor, gelin annelerinizi sevindirin" ifadelerini kullandı. Öte yandan, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 176'ya yükseldiği kaydedildi.