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Giriş Tarihi: 6.11.2021 10:50 Son Güncelleme: 6.11.2021 16:19

Bodrum’da göçmenleri taşıyan fiber tekne battı!

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Bodrum’da göçmenleri taşıyan fiber tekne battı!

Bodrum’da, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber tekne battı. 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. 3 göçmenin kaybolduğu tespit edildi, arama çalışmaları başlatıldı.

Bodrum açıklarında, dün akşam saatlerinde içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber teknenin battığı bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye,1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botu tarafından, deniz yüzeyinde tespit edilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, Bodrum Limanında 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline sağlık durumları iyi olarak teslim edildi.

3 GÖÇMEN KAYIP

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda, 3 düzensiz göçmenin kayıp olduğu tespit edildi. Göçmenlerin, bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.

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Bodrum’da göçmenleri taşıyan fiber tekne battı!
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