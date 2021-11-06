Bodrum’da göçmenleri taşıyan fiber tekne battı!

Bodrum açıklarında, dün akşam saatlerinde içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber teknenin battığı bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye,1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botu tarafından, deniz yüzeyinde tespit edilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, Bodrum Limanında 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline sağlık durumları iyi olarak teslim edildi.

3 GÖÇMEN KAYIP

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda, 3 düzensiz göçmenin kayıp olduğu tespit edildi. Göçmenlerin, bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.