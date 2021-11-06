Bülent Ecevit, ölümünün 15’inci yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından Bülent Ecevit
, ölümünün 15'inci yıldönümünde Ankara
'daki mezarı başında törenle anıldı. 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Ecevit için, ölümünün 15'inci yıldönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene DSP
Genel Başkanı Önder Aksakal
ile çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Aksakal ve beraberindekiler mezara karanfil bırakarak dua etti. Aksakal, "Bugün, aramızdan ayrılışının 15'inci yılında büyük devlet adamı, Başbakanımız, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i saygıyla ve özlemle yâd ediyoruz. O tüm yaşamını, ekmeğini alın teriyle kazanan onurlu insanların mücadelesine adamış değerli bir siyasetçiydi" dedi.