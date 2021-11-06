Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projemizi, 2023’te tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz





Bir araştırmaya göre, kadınların, kazandıklarının yüzde 80'ini aileye, eğitime ve topluma yatırdıklarını aktaran Emine Erdoğan, "Bir anlamda, hayata kadın eli değmesinin tam olarak karşılığı da budur. Kadınların nesilleri yetiştiren konumda olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Buradan hareketle, güçlü kadınların toplumun niteliğini belirlediği çok açıktır" diye konuştu.

SIFIR ATIK PROJESİ'NDE 2023 HEDEFİ



Emine Erdoğan, Türkiye olarak Yeşil Kalkınma Hamlesi'ni başlattıklarını hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"2053 sıfır emisyon hedefimizi açıkladık. Bu kalkınmanın en önemli ayağı, yine kadınlardır. Tüm araştırmalar, kadınların karar verici mekanizmalarında olduğu ülkelerde, çevre dostu uygulamaların çoğunlukta olduğunu gösteriyor. Şimdi, Yeşil Kalkınma Hamlesi'nin başarıya ulaşması için her zamankinden daha fazla kadınların bilgi ve becerilerine müracaat etmeliyiz. Çünkü kadınlar, doğal kaynakların muhafızlarıdır. Tüketmeden üretmek ve gıda güvenliğini sağlamak kadınlarda adeta bir melekedir. Bu vesileyle buradan tüm kadınlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, Sıfır Atık Projemizi, 2023'te tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu projenin en üst noktalara taşınmasında kadınlarımızdan büyük katkı bekliyoruz. Projeye başladığımızda yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, bugün itibarıyla yüzde 22 seviyelerindedir. 2023'te bu oranı yüzde 35'e çıkarma hedefimiz var. Gelin bu hedefin paydaşları olun. Girişimci ruhunuzun enerjisini ve parlak fikirlerinizi Yeşil Kalkınma Hamlesi'nin yakıtı yapın. Gelecek kuşakların yaşayacağı müreffeh bir dünyada söz sahibi olun."



Konuşmasının ardından Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından hediye takdim edildi. Emine Erdoğan'ın İstanbul Kadın Kooperatifleri'nin ürünlerinin yer aldığı sergileri de gezdiği program, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.