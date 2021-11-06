İçişleri Bakanı Soylu’dan İYİ Partili Türkkan’a tepki:

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun."
Şehitlerimiz, başımızın tacıdır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 6, 2021
Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır.
Bu ülke için feda-i can eden Şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti.
Ses yok.
Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun.