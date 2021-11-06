Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki:
Giriş Tarihi: 7.11.2021 01:01

İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

İçişleri Bakanı Soylu’dan İYİ Partili Türkkan’a tepki:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, "Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun."

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA