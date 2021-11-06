İlk Türk müziği ilkokulunu açtı

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulunun açılışını gerçekleştirdi. Üsküdar
'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
ve iş insanı Kazım Türker de katıldı. Sınıfları gezen Erdoğan, öğrencilerle ilgilendi. Kemal Batanay 2. Sınıf öğrencileri, şarkı seslendirdi. Erdoğan da çocuklara eşlik etti. Çocuklara kanun enstrümanını çok sevdiğini belirten Erdoğan, "Kanun seçen öğrenciler var mı?" diye sordu. Erdoğan, kanun seçen öğrencileri tebrik ederek başarı diledi. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan Yusuf Siraç, Yusuf Emir ve Sıddık Ali'yi yanına çağıran Erdoğan, tebrik etti. Bakanlar ve katılımcılarla kurdeleyi kesen Erdoğan, "Gerçekten mutluyum. Böyle bir müzik okulunun yapılmasında emeği geçen Kazım Bey'e, Bilal Bey'e, bu boş alanı doldurmuş olmaları sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Ankara'da bu işin bir üniversitesi var. Palet Türk Müziği İlkokulu ve üniversite arasında kurulacak bağlantıyla bu işi çok daha bilimsel olarak geliştirme fırsatını yakalamış olacağız" dedi.
Öte yandan, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da okulun resmini kullandığı Twitter paylaşımında "Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkânlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.