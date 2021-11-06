‘İnandığımız değerleri yaşatalım’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
, Diyarbakır
'da merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cuma hutbesini okudu. "İnsan İmanla Yücelir" konulu hutbede Erbaş şu ifadeleri kullandı:
İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Mümin, ahirete de iman eder. Dünyanın geçici, ahiretin ise asıl yurdu olduğunu bilir. Dünyada iken yapıp ettiklerinin hesabını ahirette vereceği bilinciyle bir ömür sürer.
İnandığımız değerleri yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Tüm canlıların elimizden ve dilimizden güvende olmasına özen gösterelim. Kul ve kamu hakkını, yetimin malını koruyup gözetelim. Etrafımıza sevgi ve muhabbet dağıtalım. İyilik yaptığımızda sevinip hamdedelim, kötülük yaptığımızda ise üzülüp tövbe edelim. Unutmayalım ki dünya ve ahiret mutluluğu, hakkıyla Rabb'ine itaat eden, içtenlikle iman esaslarına sarılan, ihlasla ibadetlere devam eden ve güzel ahlaktan taviz vermeyen müminlerin olacaktır.