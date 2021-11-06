İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi: Onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor

Dün elini oğlumun boynuna atıp sıkıyor ve kulağına küfürler edip itiyor oğlumu. İçimiz çok acıyor, ama onların yaptığına bakın, bunun üstüne bir de yalandır diyorlar. Oğlum parçalanmış, diyorlar yalandır. Son olarak şunu diyorum, oğlum Tahir'in ayaklarına kapanıp özür dileyecek ve Allah onu affedecek.