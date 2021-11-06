Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Mansur Yavaş için adaylık açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmalarını destekleyeceklerini ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlığını biz başka partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek?" dedi ve belediye başkanlarının bir dönem daha görevlerine devam etmeleri gerektiğini belirtti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIKLARINA VETO
Karar TV'de bir yayına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmalarına nasıl baktığı soruldu.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları kapattı, "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmesini istiyorum. Belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok." yanıtını verdi.
"KAFAMDA CİDDİ SORU İŞARETLERİ VAR"
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Belediye başkanlığını biz başka partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O nedenle kafamda ciddi soru işaretleri var.
AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA SICAK BAKTIKLARINI İFADE ETMİŞTİ
CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde aday olmalarına sıcak bakacalarını ifade etmişti.
Akşener'in çıkışı, 'Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin önünü kapattı' olarak yorumlanırken, Kılıçdaroğlu'nun yapacağı hamle merak edilmeye başlanmıştı.
Akşener'in, 'Fatih' benzetmesi yaptığı ve ablasının yüzünde 'rabbi yessir' gördüğünü ifade ettiği İmamoğlu'nun aday olmasını çok istediği kulislerde konuşuluyor.
İMAMOĞLU İL İL SEYAHATLER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ve Güneydoğu ziyaretleri gerçekleştirmesi dikkatleri çekerken, 'İmamoğlu adaylık turuna çıktı' yorumları yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Benden izin aldı' dese de, Diyarbakır ziyareti sırasında CHP teşkilatlarının İmamoğlu'nu karşılamaması ve mesafeli durması dikkat çekmişti. İmamoğlu'nu, Diyarbakır'da HDP heyeti karşılamıştı.