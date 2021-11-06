Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Mansur Yavaş için adaylık açıklaması!

"KAFAMDA CİDDİ SORU İŞARETLERİ VAR"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Belediye başkanlığını biz başka partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O nedenle kafamda ciddi soru işaretleri var.

AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA SICAK BAKTIKLARINI İFADE ETMİŞTİ

CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde aday olmalarına sıcak bakacalarını ifade etmişti.

Akşener'in çıkışı, 'Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin önünü kapattı' olarak yorumlanırken, Kılıçdaroğlu'nun yapacağı hamle merak edilmeye başlanmıştı.