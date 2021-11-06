Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan yaptığı açıklamada " Soyadı Türkkan olan ama yaptığı Türk kanına bağdaşmayan milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı haysiyetsiz, terbiyesiz, seviyesiz hareketi esefle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçaslan, Türkkan'ın siyaset uğruna en kutsal değerlerimizi çiğnediğini belirterek, "Bu alçak tutum karşısında sessiz kalmayacağımızı, şehit yakınları ve gazilerimize, kim tarafından yapılırsa yapılsın karşılarına çıkacağımızı kamuoyuna beyan ederiz." dedi.

İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

Vatanın öz evladı şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına uzatılan dil, onları incitecek tutum ve davranışı kesinlikle kabul etmediklerini dile getiren Kılıçaslan, "Milli değerlerimizle beraber manevi ve toplumsal değerleri çöpe atan Milletvekilinin yapmış olduğu çirkinliği kuru bir özürle geçiştirmesini kabul etmeyerek, kendisini sadece partisinden değil milletvekilliğinden ve siyasetten istifaya davet ediyoruz. Evlatlarını, Vatanı, bayrağı ve namusu için Allah'a kurban eden Şehitlerimizin aileleri olarak, bütün siyasetçileri teröre yardım ve yataklık etmemeleri, bölücü vatan hainlerine moral veren eylemlerden kaçınmaları, partilerinde bu tür alçak tutum sergileyenleri barındırmamaları noktasında uyarıyor gereğinin yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.