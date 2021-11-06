Marmara ve Adalar’a koruma kalkanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Marmara Denizi
ve Adalar
'ın, Özel Çevre
Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği belirtildi.
Karar göre, İstanbul
'un Adalar ilçesi (Prens Adaları
) ile Balıkesir
'in Erdek
ve Marmara
ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak. Belirlenen bölgede mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanacak ve onaylanacak. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olacak. Su ürünleriyle ilgili gelişmeler ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak sürdürülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, "Bu tarihi kararla ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hedeflerimizden olan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz" dedi.