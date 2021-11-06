Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; aralarında İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da olduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İşte önümüzdeki haftanın hava durumu raporu:
8 Ekim Pazartesi
9 Ekim Salı
10 Ekim Çarşamba
11 Ekim Perşembe
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla kıyıları parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık