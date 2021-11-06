Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; aralarında İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da olduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İşte önümüzdeki haftanın hava durumu raporu:

8 Ekim Pazartesi

9 Ekim Salı

10 Ekim Çarşamba

11 Ekim Perşembe

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.