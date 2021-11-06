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Giriş Tarihi: 6.11.2021 20:00 Son Güncelleme: 6.11.2021 20:00

Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu birçok ilde salı ve çarşamba günleri sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; aralarında İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da olduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İşte önümüzdeki haftanın hava durumu raporu:

8 Ekim Pazartesi

9 Ekim Salı

10 Ekim Çarşamba

11 Ekim Perşembe

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla kıyıları parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 11°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 13°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KARS -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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Son dakika: Bu iki güne dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
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