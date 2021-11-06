Son dakika: Kocaeli’de şehit mezarına ’PKK’ yazıp küfürlü paylaşım yapan alçak yakalandı!

"Son zamanlarda şehit ve şehit ailelerine karşı tutum ve davranışların bu insanları cesaretlendirmiş olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir kaygımız var; ülkenin siyasi gündeminden faydalanarak bizleri değişik yönlere çekmek gibi bir gayret olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı tepkimiz vardır ama onların duygu düşüncelerine alet olmayacağımızı devletimizin de her daim yanında olduğumuzu ve devletimizin de bizim yanımızda olduğunu bilmelerini istiyorum."

VALİLİK: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki şehit mezarlarına PKK ibaresini yazıp fotoğraflarını çekerek, bu fotoğraflarla birlikte sinkaflı paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yapan şahsa yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs Adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte bugün 12.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanılmıştır. Aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vererek bedel ödemiş olan şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine yönelik hakaret içeren söz ve beyanlarda bulunan herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtir; bugüne kadar vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz."

KOCAELİ EMNİYETİ: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ALÇAK YAKALANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Sosyal Medya Platformlarında yapılan paylaşımlarda, Körfez ilçemizde bulunan Şehitlikteki şehit mezarlarımıza yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan nasibini almamış alçak, Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmış ve adli tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.