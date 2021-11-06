Utanmaz ahlaksız adam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, "Burası Kürdistan" ve "Sayın Öcalan" skandalından sonra yeni bir skandala daha karıştı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partililere, HDP ile birlikte hareket etmeleri nedeniyle vatandaşların tepkisi sürüyor.
Akşener, dün de Bingöl
ziyareti sırasında tepki ile karşılandı. Akşener'in Bingöl'ün Genç
ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnaf ziyareti sırasında çoban olan 14 yaşındaki kardeşi İsa Gümren'i 1997'de PKK'nın döşediği mayına şehit veren Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu belirterek, Akşener'in Siirt ziyaretinde yaşanan 'Burası Kürdistan' skandalı nedeniyle tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekipleri ile korumaların bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı Gümren'in yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
, tepki gösteren şehit yakınının boynuna sarılıp sıktı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Türkkan, tepki gösteren acılı ağabeyin kulağına eğilip hakaretler yağdırarak sinkaflı küfürler etti. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen Gümren, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı. Türkkan'ın küfürlü konuşması kameralar tarafından da kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın Gümren'e "Senin b... s..." dediği görülüyor. İYİ Partili Türkkan'a sosyal medya üzerinden tepki yağarken Türkkan'ın sessiz kalması ise dikkat çekti. Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Türkkan hakkında şikâyette bulunan Gümren, ayrıca suç duyurusunda bulunacaklarını da söyledi. Siyasilerden de Türkkan'a büyük tepki geldi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Tüm şehit ailelerinden ve milletimizden özür dilemelidir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
(Akşener'e) Devletin arazisine kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, başköşeye oturttunuz. O ahlaksız, bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
Bu ar damarı çatlamış ahlaksızlıkların hesabını millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!..