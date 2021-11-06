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Giriş Tarihi: 6.11.2021 10:45 Son Güncelleme: 6.11.2021 14:23

Valilik planladı, memurlar çekti! Kamu spotunda çarpıcı mesaj: Aşıya direndi, yoğun bakımlık oldu

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Valilik planladı, memurlar çekti! Kamu spotunda çarpıcı mesaj: Aşıya direndi, yoğun bakımlık oldu

Türkiye'de koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için hedeflenen aşılanma oranına ulaşılamaması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları farkındalık çalışmaları yürütmeye başladı. Adıyaman Valiliği de ilginç bir kamu spotuna imza atarak vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Tamamen kent şivesi konuşan oyuncuların rol aldığı videoda esnaf Yetkin Yılmaz ile sağlık memuru Mesut Kalaycı oynadı. İkiliyi kayda alan ise resim öğretmeni Talat Doğan oldu. Senaryo gereği Yetkin Yılmaz ile Mesut Kalaycı evde çay içip aşı sohbeti yaparken, Kalaycı kısırlık ve çip tartışmaları nedeniyle ısrarla aşı olmayacağını söylüyor. Videonun sonunda, bir hafta sonra Kalaycı'nın koronavirüse yakalandığı, ağır seyreden tedavisi sırasında, "Aşınızı yaptırın. Benim halime düşmeyin. La vallahi çip taksalardı bundan daha iyiydi." diyerek izleyenlere sesleniyor. Videonun Adıyaman'da büyük ses getirdiği, aşılama çalışmalarına katkıda bulunduğu öğrenildi.

Adıyaman Valiliği koordinesinde Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, vatandaşların koronavirüs aşısı yaptırmalarını sağlamak üzere bir kamu spotu videosu çekildi. Amatör oyuncular esnaf Yetkin Yılmaz ve sağlık memuru Mesut Kalaycı'nın rol aldığı 2 dakikalık videoyu resim öğretmeni Talat Doğan kayda aldı.

Kamu spotunda çarpıcı mesaj: Aşıya direndi, yoğun bakımlık oldu

Videda senaryo gereği evde çay içen iki arkadaş, televizyonda sanatçı Şener Şen'in rol aldığı kamu spotunu izlerken aşı tartışmasına başlıyor. Arkadaşlardan biri diğerine, "Aşı oldun mu. Ben iki tane oldu, 3'üncüyü olacağım" derken, diğeri ise "Yav git babo, ne aşısı. Herkes bir şey söylüyor, bizim de kafamız karışıyor. Biri diyor ki, kısırlaştırıyor, öbürü diyor ki çip takıyorlarmış. Git baba ya ben yaptırmıyorum." yanıtını veriyor. Aşısını olan arkadaş bu kez, "Sana çip taksalar ne olacak? Sen o doktorlardan, mühendislerden, profesörlerden, hepsinden daha mı iyi biliyosun?" dedikten sonra, aşı yapmamakta ısrarcı olan diğer arkadaş, "İyi biliyorum tabi. Bizim sudan içen hiç hasta olur mu, böyle kayadan su akıyor. O sudan içen hasta olur mu? Ben aşı olmuyorum. Yaptıranın da işi rast gitsin, yapsın aşısını" diyor.

Asıl çarpıcı bölüm ise videonun sonunda yer aldı. Aşı karşıtı olan vatandaş, bu kez koronavirüse yakalanmış halde, hastanede yoğun bakımda tedavi görürken kayda alınıyor. Bu vatandaş aşı olmamanın pişmanlığıyla, "Aşınızı yaptırın. Benim halime düşmeyin. La valla çip taksalar bundan iyiydi." şeklinde konuşuyor. Video,
"Covid-19 virüsüne inanmanız için hasta olmanıza gerek yok. Lütfen en yakın sağlık kuruluşuna gidip aşınızı yaptırınız" sözleriyle sona eriyor.

SABAH'a konuşan oyuncu Yetkin Yılmaz, "Herkes videoyu çok beğendi. Valiliğimiz tüm okullarda paylaştı. Okulların da whatsapp gruplarından paylaşıldı. Çok yayıldı. Çok olumlu tepkiler aldık. Yolda görenler olduğunda, gerçekten aşı olup olmadığımı soranlar oldu. Ben de diğer oyuncu arkadaşım da ikimiz de gerçekte tüm aşılarımızı olduk. Hayatımız için, yaşamımızın devam etmesi için aşı bir gereksinim. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Adıyaman Valiliği'nin benzer projelere devam edeceği öğrenildi.

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Valilik planladı, memurlar çekti! Kamu spotunda çarpıcı mesaj: Aşıya direndi, yoğun bakımlık oldu
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