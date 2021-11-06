Valilik planladı, memurlar çekti! Kamu spotunda çarpıcı mesaj: Aşıya direndi, yoğun bakımlık oldu

Adıyaman Valiliği koordinesinde Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, vatandaşların koronavirüs aşısı yaptırmalarını sağlamak üzere bir kamu spotu videosu çekildi. Amatör oyuncular esnaf Yetkin Yılmaz ve sağlık memuru Mesut Kalaycı'nın rol aldığı 2 dakikalık videoyu resim öğretmeni Talat Doğan kayda aldı.

Kamu spotunda çarpıcı mesaj: Aşıya direndi, yoğun bakımlık oldu

Videda senaryo gereği evde çay içen iki arkadaş, televizyonda sanatçı Şener Şen'in rol aldığı kamu spotunu izlerken aşı tartışmasına başlıyor. Arkadaşlardan biri diğerine, "Aşı oldun mu. Ben iki tane oldu, 3'üncüyü olacağım" derken, diğeri ise "Yav git babo, ne aşısı. Herkes bir şey söylüyor, bizim de kafamız karışıyor. Biri diyor ki, kısırlaştırıyor, öbürü diyor ki çip takıyorlarmış. Git baba ya ben yaptırmıyorum." yanıtını veriyor. Aşısını olan arkadaş bu kez, "Sana çip taksalar ne olacak? Sen o doktorlardan, mühendislerden, profesörlerden, hepsinden daha mı iyi biliyosun?" dedikten sonra, aşı yapmamakta ısrarcı olan diğer arkadaş, "İyi biliyorum tabi. Bizim sudan içen hiç hasta olur mu, böyle kayadan su akıyor. O sudan içen hasta olur mu? Ben aşı olmuyorum. Yaptıranın da işi rast gitsin, yapsın aşısını" diyor.

Asıl çarpıcı bölüm ise videonun sonunda yer aldı. Aşı karşıtı olan vatandaş, bu kez koronavirüse yakalanmış halde, hastanede yoğun bakımda tedavi görürken kayda alınıyor. Bu vatandaş aşı olmamanın pişmanlığıyla, "Aşınızı yaptırın. Benim halime düşmeyin. La valla çip taksalar bundan iyiydi." şeklinde konuşuyor. Video,

"Covid-19 virüsüne inanmanız için hasta olmanıza gerek yok. Lütfen en yakın sağlık kuruluşuna gidip aşınızı yaptırınız" sözleriyle sona eriyor.

SABAH'a konuşan oyuncu Yetkin Yılmaz, "Herkes videoyu çok beğendi. Valiliğimiz tüm okullarda paylaştı. Okulların da whatsapp gruplarından paylaşıldı. Çok yayıldı. Çok olumlu tepkiler aldık. Yolda görenler olduğunda, gerçekten aşı olup olmadığımı soranlar oldu. Ben de diğer oyuncu arkadaşım da ikimiz de gerçekte tüm aşılarımızı olduk. Hayatımız için, yaşamımızın devam etmesi için aşı bir gereksinim. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Adıyaman Valiliği'nin benzer projelere devam edeceği öğrenildi.