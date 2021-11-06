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Giriş Tarihi: 6.11.2021 12:24 Son Güncelleme: 6.11.2021 13:30

Yetmedi, Venezuelalı generalin de heykeli dikilecek

ERTAN GÜRCANER
Yetmedi, Venezuelalı generalin de heykeli dikilecek

İzmir'in kronikleşmiş sorunları çözüm beklerken kentin çeşitli noktalarına diktiği heykel ve anıtlarla sıkça kent gündemine taşınan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir heykel daha kazandırmak için harekete geçti.

İzmir'e Latin Amerika'nın bağımsızlık savaşında ön saflarda mücadele eden Venezuelalı General Fransisco de Miranda'nın büstünün yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.



Büyükşehir Belediye Meclisinin onay vermesi halinde kente Venezuelalı generalin heykeli uygun görülen bir parka dikilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşiminin gündem maddeleri yayınlandı.
Gündem maddeleri arasında yer alan başkanlıktan gelen bir önerge dikkat çekti.


Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Latin Amerika'nın bağımsızlık savaşında ön saflarda mücadele eden, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Fransız Devrimi'nde de rol alan Venezuelalı General Fransisco Miranda'nın bir büstünün İzmir Büyükşehir Belediyesince belirlenecek bir parka yerleştirilmesini talep etti. Soyer, Büyükelçiden gelen talebi meclis onayına sundu.

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Yetmedi, Venezuelalı generalin de heykeli dikilecek
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