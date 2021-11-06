Yetmedi, Venezuelalı generalin de heykeli dikilecek



Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Latin Amerika'nın bağımsızlık savaşında ön saflarda mücadele eden, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Fransız Devrimi'nde de rol alan Venezuelalı General Fransisco Miranda'nın bir büstünün İzmir Büyükşehir Belediyesince belirlenecek bir parka yerleştirilmesini talep etti. Soyer, Büyükelçiden gelen talebi meclis onayına sundu.