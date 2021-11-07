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Giriş Tarihi: 7.11.2021 17:11

Adalar’da çöp dağı oluştu

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Adalar’da çöp dağı oluştu

Adalar’da Belediyesinin toplamadığı çöplere tepkiler her geçen gün artıyor. Burgazadası’ndan çöp görüntüleri Adalıların tepkisini çekti. Hurda bir aracın içine ve yanına doldurulan ve günlerdir burada bekleyen çöpler yağmurun etkisiyle etrafa pis kokular yayıyor.

Skandalların adresi olan Adalar Belediyesi bir kez daha kaldırılmayan çöplerle gündeme geldi. Çöp arabasının haznesinden yola akan sular, pis kokular, çocuk parklarındaki pislikler, sağlığı tehdit eden atıkların Adalar'da önüne geçilemiyor. Adalılar toplanmayan çöplerden ve ilçede kronikleşen problemlerin sorumlusu olarak Belediye yönetiminin çalışmaması nedeniyle olduğunu belirtti. Tepkilerini dile getiren Adalılar, İstanbul'un en nadide ilçelerinden biri olan Adalar'ın bu durumu hak etmediğini çalışan ve hizmet üreten bir belediye yönetimi istediklerini ifade etti.

Adalar Belediyesi yönetimine İBB'nin yaptığı yardımların da çözüm üretmediği görülürken İBB'nin "çöpünüzü ben toplarım" sözü de bu ortaya çıkan çöp dağı ile şüphe uyandırdı. Adalar'da belediyenin çıkarma gemilerinin 2 ay daha çalışmayacağı öğrenilirken belediye yönetimi biriken çöplerin ne olacağına yönelik şikayet ve sorulara cevapsız kaldı.

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Adalar’da çöp dağı oluştu
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