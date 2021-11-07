Numan Kurtulmuş’tan Kayseri’de önemli açıklamalar: AK Parti 19 yılda...

Kayseri'de konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti iktidarında Türkiye'nin fiziki ilerlemesi kadar önemli olan bir diğer şeyinde özgüven inşasının sağlanması olduğunu söyledi.

"AK PARTİ 19 YILDA ÖZGÜVEN İNŞAA ETTİ"

Eskiden devletin ceberut ve baskıcı bir devlet olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş; "Eskiden vatandaşa tepeden bakan bir dğvlet ardı. Vatandaşın kılık kıyafetiyle uğraşan bir devlet vardı. Mesela Sivaslı Nuri Demirağ'a yaptığı uçağını yurtdışına sattırmayan bir zihniyet vardı. Bize yaptırmazlar müsaade etmezler dediler. 1978'de TAİ'nin İtalyanlarla ortak saldırı ucağı yapmasına engel olanlarda aynı zihniyet. Pandemi sürecinin en ağır şartlarına rağmen Eskişehir'deki helikopter fabrikasının açılışını sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. İşte yine füze motoru ile ilgili yeni gelişme Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşıldı. İHA'larımız ve SİHA'larımız dünyanını dört bir yanında gurur kaynağımız oldu. Bir milletin eğer özgüveni yoksa ne kadar zengin olursa olsun hiç bir şeyi yok demektir. Ak Parti'nin 19 yılda en önemli husus özgüven inşasıdır. Özgüven ile birlikte Türkiye yeni bir döneme girmiştir" dedi.

VESAYETÇİLERİN DEFTERİNİ MİLLET 15 TEMMUZ'DA DÜRDÜ

Türkiye'nin yıllarca sadece darbelerle değil darbeci zihniyetle de mücadele ettiğini ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; "Sadece darbelerle değil darbeci zihniyetlerle de mücadele eden Türkiye çok partili siyasi demokrasisi uzun yıllarını maalesef vesayetçi zihniyetin gölgesinde kaybetmiştir. 70 küsür yıllık çok partili siyasi tarihimizde 5 defa darbe oldu. Çok sayıda darbe girişimi oldu. En sonuncusu 15 Temmuz'da olmak üzere çok sayıda darbe teşebbüsü ile karşılaşmış bir ülkeyiz. İşini yapmadı diye kızdığı başbakanı pijamayla kapıda ibret olsun ders alsın diye karşılayan işadamlarını hatırlıyoruz. Meclisin kararına rağmen kaosa kalkan eller diye manşet adan Türkiye7nin çok satan gazetelerini hatırlıyoruz. Türkiye'de STK görüntüsü altında 28 Şubat'ın paletlerine alkış tutan STK'ları hatırlıyoruz. Allaha çok şükür 15 Temmuz tarihi ile birlikte bu millet vesayet odaklarının defterini dürerek çöp tenekesine atmış ve tarihin tozlu raflarına göndermiştir" diye konuştu.

"ESNAFA DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

Enflasyon ile ilgili değerlendirmelerde de blunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; "Herkesin tatmin olduğu, vatandaşımızın bu süreçte karşılaştığı zorlukları aşacak iyi bir asgari ücretin belirlenmesini ümit ediyoruz. Esnaf ve sanatkara bu süreçte verilen 750 milyar TL civarındaki yardıma benzer destelerimiz sürecek. Vatandaşlarımızın çektiği zorlukların farkındayız, bu sıkıntılarının giderilmesi için bütün devlet seferber oldu. Bu yükü en hafif şekilde yüklenebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.