AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İYİ Partili Türkkan’a tepki: Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım

Toplantıda, bir gazetecinin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile ilgili AK Parti grubu olarak ne hamlelerde bulunacakları yönündeki soruyu Çelik, şöyle yanıtladı:

"Grubumuz atacağı adımları değerlendirecektir ama ben pozisyonumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyorum. Bu eylemin tabii ki tamamen karşısındayız. Biz kime ne yapacağını söyleyecek değiliz ama vatandaşlarımızın talebinin ne olduğu ortadadır. Vatandaşlarımız Yüce Meclis çatısı altında görev yapan birinin ortaya koyduğu bu çirkinliği asla kabul edilemeyeceğini, asla affedilemeyeceğini açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Bu binlerin, on binlerin, yüz binlerin ifadesidir. Onların talepleri de bellidir. Eylemin çirkinliği açıktır. Bunu şiddetle kınadığımızı da söyledim ama daha çirkin olan şey önce bunu inkar etmektir. Herhangi bir özür bile dileyememektir. Daha sonra da özür adı altında aslında pişmanlık değil pişkinlik üreten bir yaklaşım ortaya koymaktır. Yani daha da kötüsü bundan sonra da yine bir partililerinin şehidimiz ile ilgili ailesiyle ilgili çirkin bir paylaşımının olması bunu beğenen bazılarının olmasıdır. Yani bu iş sistematik bir vicdansızlığa dönüyor. Bunun için yapılması gerekenin açık ve net bir şekilde ortaya koyulması lazım. Vatandaşlarımızın talepleri, ortaya koyduğu irade net bir şekildedir. Şehit aileleri müsterih olsunlar. Biz her zaman onlarla beraberiz ve beraber olmaya devam edeceğiz."

Çelik, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınır ötesi operasyonlar sürerken yaptığı Kandil hakkındaki açıklamasının siyasette, kamuoyunda bir karşılığı olabilir mi?" yönündeki soruya ilişkin de şunları kaydetti:

"Tabii herhangi bir şekilde vatandaşlarımızda bir karşılığı olmadığını biliyorum ama bu dediğiniz konu da giderek dikkat çekmeye başlamıştır. Sınır ötesi operasyon sürerken orada terörle mücadele edilirken ve diğer alanlarla bir irade ortaya koyulurken açık ve net bir şekilde Türkiye'nin koruduğu mazlumların aşağılandığı, orada katliam yapan rejimin açıkça desteklendiği, oralara heyet gönderildiği çeşitli tablolar gördük. En son Karabağ mücadelesinden Karabağ'ın yeniden istiklali kazanması mücadelesinde CHP milletvekilinin çıkıp 'Türkiye oraya cihatçıları gönderiyor.' diyerekten birtakım bizim aleyhimizde olan ülkelerin ürettiği kara propagandayı yeniden ürettiğini gördük. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var, herhangi bir yanlış değil; Türkiye'nin karşısında olan her iradenin yanında olmak gibi sistematik bir tavır görüyoruz. Vatandaşlarımız tabii ki buna iltifat etmiyor ama maalesef Türkiye'nin yürüttüğü her siyasetin karşısında olan bir siyasi üretim herkesin dikkatini çekiyor."