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Giriş Tarihi: 7.11.2021 20:27 Son Güncelleme: 7.11.2021 20:29

Bodrum'da batan teknedeki kayıp 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Bodrum’da batan teknedeki kayıp 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, batan fiber teknedeki kayıp 3 düzensiz göçmenden birinin cesedine ulaşıldı.

Bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp kişilerin bulunmasına yönelik bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalarda Orak Adası açıklarında Filistin uyruklu bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Ceset incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, dün düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne batmıştı. Teknedeki düzensiz göçmenlerden 7'si kurtarılmış, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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Bodrum'da batan teknedeki kayıp 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
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