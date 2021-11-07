Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır’daki annelerin eylemine bir aile daha katıldı: Aile sayısı 240’a yükseldi
Giriş Tarihi: 7.11.2021 15:09 Son Güncelleme: 7.11.2021 15:58

Diyarbakır’daki annelerin eylemine bir aile daha katıldı: Aile sayısı 240’a yükseldi

Hüseyin KAÇAN
Diyarbakır’daki annelerin eylemine bir aile daha katıldı: Aile sayısı 240’a yükseldi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine İstanbul’da 1992 yılında 17 yaşındayken kardeşi PKK tarafından kaçırılan ağabey Yasin Çağ’ın katılımıyla sayı 240’a yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, eylemin 797''inci gününde bir ailenin daha eyleme katılması ile eylemdeki aile sayısı 240'a yükseldi.

Kars'tan Diyarbakır'a gelen ve 1992 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Ejder Çağ için evlat nöbetine katılan ağabey Yasin Çağ, kardeşine teslim olması için çağrıda bulundu.

Kardeşiyle birlikte 1992 yılında bir inşaatta çalıştığını anlatan Çağ, "Kardeşim 17 yaşındayken kayboldu. Bir daha kendisinden haber alamadık. Aldığımız bilgilere göre dağa kaçırıldığını öğrendik. Ben kardeşimin bir an önce gelip teslim olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’daki annelerin eylemine bir aile daha katıldı: Aile sayısı 240’a yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA