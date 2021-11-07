Dolandırıcıyı öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını da vurunca ortaya çıktı

Olay, dün akşam Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Bayat, emeklilik parasıyla arkadaşı Hicabi Çınar (61) ile birlikte emlak işine girdi. Ancak Bayat, bir süre sonra Çınar'ın kendisini dolandırdığı gerekçesiyle ortaklıktan ayrıldı. Çınar, dün akşam arkadaşları Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile bir araya geldi. İddiaya göre Acar ve Çakmak, Sinan Bayat ile dolandırıldığı için dalga geçti. Bunun üzerine sinirlenen Sinan Bayat, iki arkadaşına tabancayla ateş açtı. Olayda Mürsel Acar hayatını kaybederken, Erdoğan Çakmak ise ağır yaralandı.