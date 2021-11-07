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Giriş Tarihi: 7.11.2021

FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
VAN merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ'nün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma içerisinde terör örgütünün yöneticileri tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve VoIP hatlar üzerinden arama, haklarında bilgi/ belge bulunanlara ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında hakkında ifade ve tespitler bulunan 9 şüpheliye yönelik Van merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı, 2'si ise tutuklandı" denildi
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FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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