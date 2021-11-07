Adana ve Bingöl’de FETÖ operasyonu! Yakalanan zanlıların 5’i...

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'taki yazışma içeriklerinde ismi geçen zanlıların, aynı zamanda örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alıp, sözde mahrem imamlar ile bağlantıları olduğu öne sürüldü.
BYLOCK YAZIŞMALARI
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü FETÖ'nün mahrem yapılanmasını mercek altına aldı. Polis, ByLock yazışmalarında ve ifadelerde adı geçen 2'si kadın 10 kişinin; örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterip, sözde 'mahrem imamlar' ile irtibat halinde oldukları öne sürülen şüphelilerin, Bank Asya'da da hesap artırımına gidip, kapatılan derneklere üyelerinin olduğu ve para yardımı yaptıklarını tespit etti.
BİR ZANLI YURT DIŞINDA FİRARİ
Deşifre edilen zanlıların yakalanması için de Adana ve Bingöl'de 4 Kasım'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Daha önce belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar düzenlenerek 9 kişi gözaltına alındı, 1 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlıların 1'i meslekten ihraç doktor; 1'i aktif olmak üzere 6 öğretmen, 1'i eski askeri öğrenci ve 2'sinin özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'inin işlemleri tamamlandı.
KOD İSİMLE MAHREM İMAMLA İRTİBAT
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden meslekten ihraç edilen öğretmen ve doktorun da aralarında olduğu 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden öğretmen H.D'nin kod isim kullandığı, mahrem imamlarla irtibatının olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında isminin geçtiği iddia edildi.