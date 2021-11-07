Adana ve Bingöl’de FETÖ operasyonu! Yakalanan zanlıların 5’i...

BİR ZANLI YURT DIŞINDA FİRARİ

Deşifre edilen zanlıların yakalanması için de Adana ve Bingöl'de 4 Kasım'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Daha önce belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar düzenlenerek 9 kişi gözaltına alındı, 1 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlıların 1'i meslekten ihraç doktor; 1'i aktif olmak üzere 6 öğretmen, 1'i eski askeri öğrenci ve 2'sinin özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'inin işlemleri tamamlandı.