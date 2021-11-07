Fişlemeyi nasıl yaptığını anlattı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "mahrem imam" olduğu ileri sürülen Ö.T. hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ö.T'nin "operasyonel hat" olarak bilinen GSM hatları kullandığı ve örgüt içi haberleşmede bunlar üzerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeliyle iletişime geçtiği belirtildi. İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Ö.T.'nin itiraflarına da yer verildi. FETÖ içinde faaliyet yürüttüğünü kabul eden Ö.T., örgüt ile ilk olarak üniversiteye hazırlık amacıyla gittiği dershanede tanıştığını, 2005'te İstanbul'da üniversite eğitimi sırasında "ev abiliği" ve "bölge talebe mesullüğü" yaptığını bildirerek şunları anlattı: Üniversite bitene kadar yaklaşık 10 öğrenci ile örgütsel görüşmeler yaptım. 2012'de girdiğim KPSS sınavının sorularını öncesinde flaş bellek içerisinde bana verildi ve bu KPSS ile 2013'te Samsun İl Göç İdaresinde göreve başladım. Askeri öğrencilerle ilgilendiğim dönemde, örgüt mensubu olmayan personel ve öğrencilerin bilgilerini toplayıp SD kart ile üst düzey örgüt mensuplarına aktardım. 2013'te göreve başladıktan sonra bu yapıdan ayrıldım. O süreçten sonra defalarca arayıp davet etseler de kabul etmedim. Bu yapı içerisinde bulunmuş olduğumdan dolayı pişmanım.