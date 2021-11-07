Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Gaziler ve şehit aileleri: Lütfü Türkkan derhal milletvekilliğinden de istifa etmeli
Giriş Tarihi: 7.11.2021 11:57

Gaziler ve şehit aileleri: Lütfü Türkkan derhal milletvekilliğinden de istifa etmeli

BERKAN ÇETİN
Gaziler ve şehit aileleri: Lütfü Türkkan derhal milletvekilliğinden de istifa etmeli

Uşak’ta gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Aileler, Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden de istifa etmesini istedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Uşak Şubesi'nde, gazi ve şehit aileleri basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Şırnak'ta EYT patlaması sonucu gazi olan Yavuz Turhan gaziler ve şehit aileleri adına konuşma yaptı. Gazi Turhan konuşmasında, Bingöl'de şehidinin ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinden derhal istifa edilmesini istedi.

Turhan, "PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'nin kardeşinin, Bingöl'de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kardeşine karşı yaptığı küfrün tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi algı ediyor, eshef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanları ile kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağıza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti milletvekillini istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden de istifa etmesini istiyoruz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziler ve şehit aileleri: Lütfü Türkkan derhal milletvekilliğinden de istifa etmeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA