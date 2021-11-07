Gaziler ve şehit aileleri: Lütfü Türkkan derhal milletvekilliğinden de istifa etmeli

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Uşak Şubesi'nde, gazi ve şehit aileleri basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Şırnak'ta EYT patlaması sonucu gazi olan Yavuz Turhan gaziler ve şehit aileleri adına konuşma yaptı. Gazi Turhan konuşmasında, Bingöl'de şehidinin ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinden derhal istifa edilmesini istedi.

Turhan, "PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'nin kardeşinin, Bingöl'de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kardeşine karşı yaptığı küfrün tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi algı ediyor, eshef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanları ile kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağıza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti milletvekillini istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden de istifa etmesini istiyoruz." dedi.