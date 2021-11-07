Meral Akşener’den ilk paylaşım geldi... Yorum yağmuruna tutuldu

Tüm Türkiye, şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın istifa etmesini veya ihraç edilmesini beklerken Meral Akşener sessizliğe gömülmüştü.

Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alındığı açıklanan Türkkan'ın görevden istifa ettiğine dair dilekçe ortaya çıktı.

Meral Akşener, olayın ardından ilk defa bir paylaşım yaptı. Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmayan Akşener'in paylaşımı 43. İstanbul Maratonu ile ilgiliydi.

"NEDEN İHRAÇ EDİLMEDİ?"

Akşener'in paylaşımı, Lütfü Türkkan'la ilgili yorum yağmuruna tutuldu.

Paylaşımı alıntılayan ve yorum yapan çok sayıda kullanıcı Akşener'e tepki göstererek Türkkan'ın neden partiden ihraç edilmediğini sordu.

KILIÇDAROĞLU DA SESSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'nin milletvekili Türkkan skandalıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Siirt’te şehit ailelerinden Lütfü Türkkan’a tepki

AK Partili Alpay Özalan’dan Millet İttifakı’na: Şehit annesini ağlattınız, utanmadan gülüyorsunuz!

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Türkkan’a tepki

Amasyalı şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan’a tepki

Şehit aileleri, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın istifa etmesini istedi

Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüyor.. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü

Şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan’a tepki

Giresun’da şehit yakınlarından İYİ Partili Lütfi Türkkan’a milletvekilliğinden istifa çağrısı

MHP’li Kara’dan Türkkan’a tepki: ’’Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey’’

AK Partili Ömer Arvas’tan Lütfü Türkkan’ın görevden alınmasına yorum: “Kullandıkları yöntem ahlaksızca!”

MHP Grup Başkanvekili Akçay: “Türkkan derhal istifa etmeli”

Son dakika haberler: Lütfü Türkkan görevden alındı