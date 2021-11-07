NATO Kuruluş Amacı Nedir? NATO’ya Bağlı Olan Kaç Ülke Bulunur?

NATO açılımı "North Atlantic Treaty Organization" şeklinde olan ve Türkçesi "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı" olarak karşımıza çıkan 30 üyesi ve üyeleri arasında Türkiye'nin de yer aldığı bir örgüttür. Bu örgütün amacı üye devletlerin birbirini koruması yönündedir.

NATO Nedir?

Açılımı "North Atlantic Treaty Organization" şeklinde olan ve Türkçesi "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı" olarak karşımıza çıkan NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanmış olan bir teşkilattır. Bu teşkilat şu anda 30 üyeye sahip askeri bir teşkilat şeklinde karşımıza çıkar. NATO üyesi olan bir devlete NATO üyesi olmayan bir devlet tarafından gerçekleşen herhangi bir saldırıda, diğer NATO üyeleri ortak bir şekilde kendi taraflarında bulunan üyeye ortak bir şekilde savunma yapmaktadır. NATO'nun merkezi 30 üyesinden bir tanesi olan Belçika'nın başkentinde yani Lüksemburg'da yer almaktadır. NATO üyelerinin toplam askeri harcaması dünyada bulunan savunma harcamalarının %70'inden daha fazladır.

NATO'nun Kuruluş Amacı Nedir?

"North Atlantic Treaty Organization" şeklinde karşımıza çıkan teşkilat NATO, temel amacı üye bulunan devletler için ortak bir şekilde savunma teşkil etmektedir. 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişmeye başlayan teknoloji ile birlikte bazı ülkeler kitle imha silahları ile kendilerinden güçsüz ülkelere saldırmaya başladı. Bu saldırılar sonucu bazı ülkelerin var olması diğer ülkelere göre zorlaştı. Bu sebepler ile milli çıkarları örtüşen ülkeler, belirli noktalar üzerinde birleştir ve bazı konularda birlikte hareket etmeye başladı. Bu amaçlar doğrultusunda birleşen 12 ülke NATO teşkilatını kurdu.

NATO'ya Bağlı Olan Kaç Ülke Bulunur?

NATO'ya bağlı olan 30 adet üye ülke bulunmaktadır. NATO kuruluşuna üye ülkelerinden 12 tanesi bu anlaşmayı aynı anda ve ilk olarak imzalamıştır. Kalan 18 üye ülke de bu teşkilata daha sonradan fakat aynı anda olmayarak katılmıştır. NATO'ya bağlı olarak bulunan ülkeler ve bu ülkelerin NATO'ya katılma tarihleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: