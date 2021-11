Numan Kurtulmuş: Türkiye’nin her alanda güçlü olma mecburiyeti vardır

Bu çerçevede Türkiye'nin bugün geldiği noktada önemli bir ivmeyi yakaladığını gördüklerini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki tane temel hedefimizin topyekün bütün Türkiye'nin, bütün aziz milletimizin fertlerinin ortak hedefi olması gerektiğinin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi, yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak irade ve azmidir. Türkiye Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın birikimine sahip olarak, üzerinden binlerce yıldır geçen medeniyetlerin birikimine sahip olarak öyle sıradan bir ülke değildir. Türkiye başkalarının gösterdiği hedefler istikametinde yürüyecek bir ülke hiç değildir. Türkiye'nin gerçekten her alanda güçlü, her alanda büyük bir ülke olma mecburiyeti vardır. Hele içinde bulunduğumuz coğrafya, Balkanlar'dan ta Mısır'a kadar inen bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir. Türkiye güçlü olursa, Türkiye ayakta durursa sadece Türkiye kazanmaz, güçlü ve büyük bir Türkiye'de bütün bu bereketli hilalin bereketli toprakları kazanır. Bu ülkenin bütün insanları, bütün halkları kazanır. Onun için bizim her alanda güçlü olma mecburiyetimiz vardır."

Kurtulmuş, bu milletin ikinci büyük hedefinin ise dünyadaki mazlum ve mağdur bütün halkların gözünün içine baktığı bir ülkenin fertleri olarak, adil ve hakkaniyetli bir dünya sistemi kurulması için canla, başla çalışmak olduğunu söyledi.