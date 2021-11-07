Selçuk Bayraktar’dan şehit yakınına küfreden Türkkan’a sert tepki: Gazi Meclis’te olması hepimize hakarettir

İYİ Partili Lütfü Türkkan geçen günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren şehit yakınının yanına gitmiş ve boynuna sarılmıştı. Şehit yakını ile kısa bir süre sohbet eden Türkkan, daha sonra küfretti.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TÜRKKAN'A SERT TEPKİ

Türkkan'ın skandalı kısa sürede Türkiye'de ana gündem maddesi haline gelirken, İYİ Partili isme birçok tepki geldi. Skandal olayın yankıları hala sürerken, son olarak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Türkkan'ı en üst perdeden eleştirdi.

"GAZİ MECLİS'TE OLMASI HEPİMİZE HAKARETTİR" Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir. Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun." dedi.

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