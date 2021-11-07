Son dakika! Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

İŞTE VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Koca yaptığı ikinci paylaşımda ise vaka sayısının en çok arttığı illere yer verdi. Koca, "23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir." dedi.