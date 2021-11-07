Son dakika haberleri: 7 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

6 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

6 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 474 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 358 bin 326 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 584 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,19 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,59 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 311 bin 720 'e yükseldi.