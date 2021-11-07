Son dakika haberleri: 7 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 25 bin 304 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 oldu. Bir günde toplam 347 bin 783 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 852 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,25 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 378 bin 532'e yükseldi.
"HEDEFİMİZ ŞU GÜNLERİN BİR ANCA ÖNCE UNUTULMASI"
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması" dedi.
7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
6 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
6 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 474 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 358 bin 326 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 584 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,19 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,59 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 311 bin 720 'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya Muğla, Kırklareli Osmaniye, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"HEPİMİZE ÖRNEK OLMALI" DİYEREK UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı" dedi.
İşte 6 Kasım Kovid-19 tablosu:
5 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de 5 Kasım tarihinde 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 201 kişi ise iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,56 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 223 bin 420 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." dedi.
4 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
4 Kasım tarihinde 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 743 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,50 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 8 bin 424 doza yükseldi.
3 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
3 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 764 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 246 oldu. Bir günde toplam 363 bin 238 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 366 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,83 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,44 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 831 bin 329 'a yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya Muğla, Kırklareli Osmaniye, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA'DAN 3. DOZ MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır." ifadelerini kullandı.
İŞTE 3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
2 KASIM KOVİD-19 VERİLERİ:
24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 837 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 663 bin 497'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90'a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!" dedi.
2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
1 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 296 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,55 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 486 bin 234'e yükseldi.
BAKAN KOCA KRİTİT AŞI SORUSUNA YANIT VERDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." dedi.
1 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
31 EKİM KORANAVİRÜS VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 31 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre, 23 bin 948 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Bir günde toplam 347 bin 362 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 175 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 280 bin 951'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" açıklamasında bulundu.
31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.
30 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 632 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,21 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 210 bin 213'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 86 bin 994 doz aşı uygulandı.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet. Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." ifadelerini kullandı.
30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU: