TSE Açılımı Nedir? TSE Nelere Bakar, Nasıl Bir Kuruluştur?

Satın alınan ya da alınmış durumda olan ürünlerin kalitesi standartlara uygunluğu TSE ibaresi ile ayırt edilmektedir. TSE damgası bulunan ürünler bir kısım belirli aşamalardan geçtikten sonra uygunluğa göre Enstitünün belirlediği şartları sağlaması durumunda TSE ibaresiyle tüketiciye sunulmaya hak kazanmıştır. Ürünlerin bir güvencesi olarak görülen TSE damgası, tüketiciler için önemli bir detaydır.

TSE Açılımı Nedir?

Ülkemizde en sık karşılaşılan kısaltmalar arasında bulunan TSE, birçok insanın dikkatini ve ilgisini çekmiştir. Açılımı da merak konusu olan TSE açılımı; Türk Standartları Enstitüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde okullarda büyük bir ilgiyle karşılanan yerli malı haftasında da TSE damgalı ürünlerin kullanımına özen gösterilmekte ve öğrenciler bilinçlendirilmektedir.

TSE Nelere Bakar?

Son yıllarda sayısı ve talebi oldukça artan yerli malı üretimi ardından üretim kalitesi ve standartlara uygunluk konusunda denetimi sağlaması amacıyla kurulmuş devlet altyapısı taşıyan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) adına görevleri mevcuttur. Bu görevler şu şekilde sıralanmaktadır:

Gerekli her türlü standardı hazırlamak veya hazırlatmak

TSE adı altında yer alan ya da hazırda olan standartları uygun görüldüğü takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek

Kabul görmüş standartları yayımlamak ve teşvikte bulunmak

Standartlar konusunda gerekli bilimsel araştırmaları yapmak ve yabancı standartlar ile iletişim kurmak, uygun görüldüğü takdirde uygulamak

Üniversite ve diğer önemli bilimsel ve teknik kurumlar ile iş birliği içerisinde olmak

TSE Nasıl Bir Kuruluştur?

Ülkemizde hemen hemen herkes tarafından duyulan ve bilinen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) damgalı ürünler insanlar tarafından bir güvence olarak görülmektedir. TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adı altında TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bünyesinde ilk olarak 16 Ekim 1954 tarihinde kurulmuş bir kamu kuruluşudur. TSE, 1955 senesinde International Organization For Standardization ya da yaygın bilinen adıyla ISO'ya ve 1956 senesinde International Electrotechnical Commission (IEC)'ye üye olarak kabul görmüştür.4 Aralık 1959 tarihinde 10372 sayılı Resmî Gazete 'de yer alan ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi olarak yayımlanmış, yasal zemin oluşturulmuştur.