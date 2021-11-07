Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüyor.. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, "Burası Kürdistan" skandalı dolayısıyla vatandaşlardan tepki gördü. Şehit yakını Tahir Gümren, Akşener'e tepkisini dile getirirken İYİ Partili Lütfü Türkkan yeni bir skandala daha imza attı. Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği Gümren'e ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
GERGİNLİK YAŞANDI
Ziyaretleri sırasında 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını anlatan Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini belirtti. Bu sırada Bingöl'de gerginlik yaşandı.
Bingöl’de şehide saygı, Lütfü Türkkan'a tepki mitingi | Video
ŞEHİT YAKININA KÜFÜR
Akşener'in esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada şehit yakını olan Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Yaşanan olay üzerine polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırmaya çalışılan kişinin yanına giden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği Gümren'in kulağına eğilip ağıza alınmayacak küfürler etti. Gümren ise, "Türkkan bana bacını.....diyerek küfür etti" dedi. Türkkan'ın kendisine küfür ettiğini dile getiren Gümren, polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR: VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Türkkan'ın şehit yakını Gümren'e yaptığı bu hareket sosyal medya üzerinde büyük tepki toplarken, Türkiye genelinde şehit, gazi yakınları ve sivil toplum kuruluşları ellerine Türk bayrağı alarak sokaklara döküldü. Sokağa çıkan vatandaşlar, ellerinde, "Hepimiz İsa'yız", "Vatandaşımızın suçu ne?", "Onlar bize Allah'ın emaneti" ifadelerini içeren dövizlerle yürüyüş yaparak Türkkan'a tepki gösterdi.
AKŞENER'E "SESSİZ KALDIN" TEPKİSİ
Şehit ve gazi yakınları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de edilen küfre karşı sessiz kalmakla suçladı.
BİNGÖL'DE ŞEHİDE SAYGI MİTİNGİ DÜZENLENDİ... TÜRKKAN'IN KÜFÜR ETTİĞİ ŞEHİT YAKINI GÜRMEN'DE MİTİNGE KATILDI
Bingöl 'de, şehidin ağabeyine küfür eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'a tepki mitingi düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmişti. Yaşanan olayın ardından Türkkan, birçok kesimden tepki gördü. Bu kapsamda Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından şehide saygı mitingi düzenlendi. Genç Caddesi Dörtyol saat kulesi önünde düzenlenen şehide saygı mitingine binlerce kişi katılarak, Türkkan protesto edildi.
Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Başkanı Naim Tan, "İki gün önce ilimizde İyi parti grup başkan vekili Lütfü Türkkan şehidimizin abisine karşı ağıza alınmayacak mesnetsiz, seviyesiz ve ahlaksızca söylemlerde bulunarak şehit ailemize hakaret etmiştir." dedi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Biz misafirperverliği olan Bingöl'den bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Biz şehit aileleri siyasi malzeme değiliz, siyasi oyuncak değiliz, siyasi dolgu malzemesi değiliz. Kimse bizi siyasetin içine çekmeye çalışmasın Tahir kardeşimiz, bütün siyasi partilerin olduğu gibi o gün iyi partide Bingöl'le gelip herkes gibi siyasi propaganda yaparken geçmişte Selahattin Demirtaş'a kahvaltı yapacağız söylemlerinden dolayı Siirt'e gidip bir HDP'linin burası Kürdistan'dır söylemine sesini çıkarmayan Meral Akşener'e tepki göstermek için Tahir kardeşimiz bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak kendilerine tepki göstermişlerdir. Bırakın bir şehit ailesini biz bir Bingöllü olarak birinin anamıza, bacımıza küfür etmesine razı olur muyuz" dedi.
Sözen sözlerine şöyle devam etti," Lütfü Türkkan yatsın kalksın, dua etsin, kurban kesin, bu olay geç duyuldu. Bingöl halkı ona gereken cevabı ve gereken dersi verirdi. Biz Bingöl halkı 90'lı yıllardan bu yana hiçbir zaman teröre, teröristlere onların siyasi uzantılarına yandaşçılarına, yatakçılarına boyun eğmedik bundan sonrada eğmeyeceğiz. Lütfü Türkkan'dan ve partisinden beklentimiz şuydu, derhâl Bingöl'le dönüp bu şehit yakınımızın elini ayağını öpüp, annesinin elini ayağını öpüp ondan özür dilemesini beklerken yalancılıktan tiyatro çeviriyorlar. Önce dedi ki ben küfür etmedim yalan attı. Yalanı kameralara yansıyınca bu defa yalancılıktan özür diledi, özürü kimden diledi biliyor musunuz? Ne şehit ailemizden özür diledi, ne de şehit ailemizden diledi, gitti kendi genel başkanından özür diledi. İyi partiden beklentimiz derhal meclisteki bütün görevlerinden istifa etmesidir.
Buradan Meral hanıma sesleniyorum, sen bir bayansın, sen bir annesin, sen bir bacısın, sen bir kardeşsin, bir bayan olarak şimdiye kadar o hain, o alçak Lütfü Türkkan'ı o partiden ihraç etmen gerekmez miydi? Biri sana küfür ettiğinde hoşuna gider mi, bakın geçmişte Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür edilirken sen gidip Selahattin Demirtaş'ın eşine sahip çıktın bayana küfür edilmez dedin, evet bizim örf ve âdetimizde bayana küfür edilmez, ama bu abimizin kardeşine, bacısına küfür edilirken bu saate kadar neden sessiz duruyorsun. Şehit ailesinde provokatör olmaz, şehit ailesinden olsa olsa vatansever olur, kahraman olur, Aziz milletimizin emanetlerine kimse küfür edemez, kimse hakaret edemez. Meclisten beklentimiz bu hafta bütün siyasi partilerin toplanıp, Lütfü Türkkan'ı gazi meclisimizden kovmalarını bekliyoruz. Dün olduğu gibi bugünde yarında şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındayız, emirlerindeyiz onların ellerinin, ayaklarının altını öperiz. Türkiye'deki şehit ailelerimize sahip çıkma adına hep beraber Lütfü istifa, Lütfü istifa, "şeklinde konuştu.
HAKKARİ'DE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A VEKİLLİKTEN İSTİFA ÇAĞRISI
Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Bingöl'de şehit yakınına yönelik küfür edem İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Hakkari'de bir araya gelen yüzlerce şehit aileleri açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi: "İYİ Parti'nin Bingöl ziyareti sırasında Lütfü Türkkan, terör örgütü PKK tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in kardeşi Tahir Gümren'in İYİ Partili vekillere tepki gösterdiği sırada sinkaflı sözler kullanarak şehit yakınını darp girişimini kınadığımızı bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız.
Buradan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, ailelerine saygılarımızı sunuyoruz. Herkes şunu unutmamalıdır ki; Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır.
Şehit ve gazilerimizin kanları bu toprağa düştüğü an onlar vatan oldular. Onlara öldü demeyiniz, onlar diridirler. Şehitler ölmez. Biz şehit aileleri de; bu vatan uğruna kanlarını canlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehit ve gazilerimizin emanetleriyiz. Bizlerle aynı hissiyatı paylaşan tüm vatanseverlere buradan selam gönderiyoruz."
İSTİFA ÇAĞRISI
Açıklamada, "Özellikle bu vatanın geleceğine talip olan siyasetçilerin bunu böyle bilerek konuşmaları temennimiz. Kimsenin aziz şehitlerimizi üzmeye hakkı yoktur. Siyasetçilerin toplumu birleştirici ve temiz bir dille konuşmaları gerekir. Daha şehit ailelerine bile nasıl konuşulacağını bilmeyen kişi, topluma karşı birleştirici bir dili nasıl kullanabilir? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum. Bu kapsamda Lütfü Türkkan'a sesleniyoruz!
Eleştirilebilirsiniz, insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına arkadan koşarak sarılıp sakinleştiriyormuş gibi görünüp küfretmenizi haklı kılmaz ve bu durum sizin ne denli samimiyetsiz ve saygısız olduğunuzu gösterir.
YapıIan küfrü, şehit ve gazi ailelerine yapılmış kabul ediyoruz, yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Şehit ve gazi ailelerine küfür etme hadsizliğine ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz. Lütfü Türkkan'ı derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz" denildi.Son dakika haberler: Lütfü Türkkan görevden alındı İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan yeni skandal! Şehidin şehadetini küçümsedi!