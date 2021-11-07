UYAP Vatandaş Evrak Doğrulama: UYAP Evrak Doğrulama Nasıl Yapılır?

Teknolojik gelişmeler beraberinde ülkemizde birçok kolaylığa yol açmıştır. Bu sayede hukuki konular da dâhil olmak üzere birçok resmi işlemimizi çevrimiçi alanda gerçekleştirebilmekteyiz. Fakat çok eskiye dayanan uygulamalar olmadığı için bazı konularla ilgili vatandaşların akıllarında sorular olabilmektedir. Bunlardan bazıları hukuki işlemlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilebildiği Uyap vatandaş portalı ile ilgilidir. Uyap evrak doğrulama ile ilgili bilgileri sizler için bu yazımızda açıkladık. Aşağıdaki yazımızdan bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uyap Vatandaş Evrak Doğrulama

Açışımı "Ulusal Yargı Ağı Projesi" olan Uyap Vatandaş portalı üzerinden vatandaşlar artık hukuki işlemlerinin takibini yapabilmekte, adlarına açılan davaları sorgulayabilmekte, var olan davalarıyla ilgili bilgileri inceletebilme ve evrak kontrollerini sağlayabilmektedirler. Aynı zamanda bir dava açılmak istendiğinde ödenecek harç bedellerini de portal üzerinden görmek mümkündür. Tüm davalarla ilgili dosya kontorlleri de yine portal üzerinden kolay bir biçimde yapılabilmektedir. Aynı zamanda, bir dava dilekçesi gönderilmek istendiğinde de portal üzerinden e imza ya da mobil imza eklenmiş dilekçeler mahkemelere iletilebilmektedir. Çevrimiçi bir mecra olan bu portalda evrak doğrulama işlemi de yapılabilmektedir.

Evrak takibi, vatandaşların adlarına gönderilmiş bir evrakın adli mercilerden olup olmadığını teyit etmeleri açısından oldukça önemlidir. Evrak takibi yapabilmek için portal internet sitesi üzerinden ya da e devlet üzerinden Uyap Vatandaş uygulamasına giriş yapılması gerekmektedir. Evrak doğrulama işlemi için portala giriş yapıldıktan sonra sol taraftaki menü üzerinden "evrak doğrulama" bölümünün seçilmesi gerekmektedir. Uyap Vatandaş portalı üzerindeki evrak doğrulama bölümünden aynı zamanda Danıştay'daki dosyalarının takibi de gerçekleştirilebilmektedir.

Uyap Vatandaş evrak doğrulama bölümüne girdikten sonra, Uyapta oluşturulmuş bir evrakın doğrulaması gerçekleştirilebilir. Bu doğrulama işlemini yapmak için ekrandaki doğrulama kodu girilmelidir. Ardından evrakta bulunan kod ilgili alana girilip "sorgula" butonu tıklandığında evrak doğrulaması gerçekleştirilmiş olur.