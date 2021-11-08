72 kameradan tespit ettiler... Israrlı takiple Adana’da yakalattılar

İstanbul Polisi; Sultangazi İlçesi'ne bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir adrese girerek iki altın bilezik gasp eden ve kaçan saldırganın peşine düştü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; güvenlik kamera görüntülerinden iz sürerek olayı gerçekleştiren saldırganın Sultangazi Mevlana Bulvarı'ndan motosikletle çıktığını tespit etti. 72 güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Motosikletle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na giriş yaptığı tespit edilen saldırganın, otogarı içerisinde bulunan bir kuyumcuya girerek gasp ettiği altın bileziklerden birini bozdurduğu tespit edildi.





ADANA EMNİYETİ'NE BİLGİ VERİLDİ



Saldırganın bir seyahat firmasına ait otobüsün bagajına motosikletini yerleştirerek otobüse bindiği belirlendi. Açık kimliği tespit edilen saldırgan Nihat D.'nin (58) şöförün inisiyatifiyle seyahat bileti kestirmeden otobüse bindiği ve ikamet adresinin bulunduğu Adana'ya doğru yola çıktığı saptandı. Hemen Adana Emniyeti'ne bilgi verildi. Saldırgan Nihat D., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri'nin ısrarlı ve başarılı takibi sonucunda Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.