AK Partili Akbaşoğlu’ndan ’Lütfü Türkkan’ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu?’ sorusuna net yanıt: Anayasa çok açık...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Lütfü Türkkan, siyaseten gereğini yaparak milletvekilliğinden istifa etmeli. Ancak bu şekilde hem İYİ Parti'nin kurumsal tavrı hem de şehit ailelerimizin ve milletimizin beklentisi siyaseten yerine gelmiş olabilir." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Bingöl'de herkesi üzen bir hadise yaşandığını söyleyen Akbaşoğlu, "Teröristlerce paramparça edilen şehidimiz söz konusuyken Lütfü Türkkan tarafından şehidimizin bacısına apaçık küfredildiği duyuldu. Bu galiz küfürlerin hesabının mutlaka sorulması lazım." diye konuştu.

Türkkan'ın, "İYİ Parti Grup Başkanvekilliği" görevinden istifa ettirilerek olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını, bu durumun "kabul edilemez" olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Lütfü Türkkan kendi Genel Başkanı'ndan ve kamuoyundan özür diledi ancak şehidimizin ailesinden, bilhassa bacısından özür dilemedi. Rencide ettiği şehit yakınlarından ve şehidimizden özür dileme erdemini dahi gösteremedi." ifadesini kullandı.