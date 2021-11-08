AK Partili kadın meclis üyelerinden Türkkan’a ve Millet İttifakına tepki

Kadın meclis üyeleri adına açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Türkiye geçtiğimiz günlerde, siyasi tarihi açısından hiçbir skandalla kıyaslanamayacak kadar büyük bir 'ahlak krizi' ile karşı karşıya kalmıştır.



Okyanus ötesindeki 1 dolarlık banknotları cebinde tutan hainlerin referans olduğu bir zat, bir şehit yakınına ağza alınmayacak bir hakarette bulunmuştur. Millete tahammülü olmayan, kutsala saygısı bulunmayan, Kur'an'da vücut bulmuş şehadet mertebesini sapkın hayal dünyasının iğrenç dehlizlerine konu eden bu zavallı zat kameralar önünde tarihi bir ayıba imza atmıştır.



Bir şehit yakınına, bir kadına, milletin tertemiz sineli evlatlarına asla utanmadan, asla yüzü kızarmadan, pişmanlık emaresi göstermeden hakaret etmiştir. Bu küfür, yalnızca bir şahsa basit bir öfke anında söylenmiş bir söz değildir.



Bunun çok ötesindedir. Bu küfür, Türk milletinin tüm aziz şehitlerine, gönderlerde şan ve şerefle dalgalanan bayrak hassasiyetimize, evladının mezarı başında yaşlı gözlerle dua eden şehit annelerine edilmiştir. Bu küfür, mukaddes vatanımızı her daim müdafaa etmiş ecdadımıza, Sakarya'da, Anafartalar'da, 15 Temmuz'da şehir Meydanlarında milletin ve devletin onurunu tüm karanlık odaklara karşı, ayakta tutan tüm vatanseverlere edilmiştir. Bu küfrün çıktığı çukurun sahibini milletimiz iyi tanıyor! Bu küfrü eden dilin kirasını ödeyen güruhun kim olduğunu milletimiz iyi biliyor!" dedi.



MİLLET İTTİFAKINA 5 SORU



Döğücü yaptığı açıklamanın ardından şu soruları yöneltti:



Şimdi buradan bu küfürbaz ahlaksızın mensubu olduğu siyasi idareye soruyoruz:

*Bizim namus ve mukaddes emanetimiz olarak gördüğümüz şehit ailelerimize galiz küfürler eden bu şahsı ucuz bir göz boyama ile rica minnet görevden alarak milleti mi kandırıyorsunuz?



*Milliyetçilik kılıfıyla çıktığınız yolda şehitlere küfredecek kadar bozulan siyasi makyajınızı düzeltmek için harcayacağınız zamanı, bu ahlaksız küfürbazı ihraç etmek için harcamayı teklif edecek tek bir Türk milliyetçisi bile yok mu aranızda?



*Bu ahlaksız küfürbazın zehirli siyasi kökleri hangi karanlıklara tutunuyor ki mensubu olduğu siyasi parti ve Millet İttifakı bloğu sessizliğe boğulmuş, tek bir kem söz söylemeye bile cesaret edilememiştir?



*Bu terbiyesiz siyaset müsveddesinin mensubu olduğu siyasi partinin Genel Başkanı kendine 'Abla' dedirterek PR çalışması yaptırırken, bir şehidin ablasına edilen küfrü içine sindirecek genişliğe nasıl ve ne şekilde sahip olmuştur?



*Milletimize, şehidimize, mukaddesimize küfredildikten sonra, hiçbir şey olmamış gibi spor kıyafetlerle ve Cumhuriyetimizin önemli tarihlerini işaret eden rakamların yer aldığı göğüs numaralarıyla İstanbul'da koşu yapma pervasızlığını gösterirken hiç mi utanmadınız?



MİLLET GEREĞİNİ YAPPACAKTIR



İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmemesi ve eleştirmemesi halinde Türk milletinin bu küfrün hesabını demokratik zeminde cevabını vereceğini ifade eden Döğücü sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Milliyetçilik kılıfıyla yola çıkan bir partinin geldiği bu nokta Türkiye Siyasetinin itibarına gölge düşürmüştür. Bu lekeyi bir an önce ya sorumluları temizlemelidir ya da millet gereğini yapacaktır.



Nereden geldiğini iyi bildiğimiz talimatlarla adeta üç maymunu oynayan Millet İttifakı bunun bedelini en yakın zamanda demokratik zeminde ödeyecektir.



Adında Cumhuriyet ve Halk ibareleri olan CHP, Cumhuriyet şehitlerimize küfür edilen, halkımızın ve kadınlarımızın aşağılandığı bir olayda susmayı tercih ederek, bu skandalın ve siyasi sorumluluğun birinci derecede suç ortağıdır.



Şimdi, meclis kürsülerinden milliyetçilik nutku atan, Cumhuriyet ve kurucu değerli dilinden düşürmeyen hatipleri, sözde siyasetçileri, milletimizle birlikte, ait oldukları o ahlaksızlık çukuruyla baş başa bırakıyoruz. Bu skandalın sorumlusu olan zat içinse, milletvekilliğinin düşürülmesi için tüm siyasi parti gruplarının devreye girerek hukuk özelinde Gazi Meclis Çatısı altında gereğini yapmasını diliyoruz.



Son söz olarak, ilçe binalarında kadınların başlarına neler geldiği medyaya yansıyan, şehit ailelerine, bacılarına sapıkça küfreden millet ittifakının siyasetçilerine karşı başta kadınlarımız olmak üzere tüm kesimlerin daha dikkatli olması çağrısında bulunuyoruz. Cumhur ittifakı olarak, Türkiye'yi, aziz şehitlerimizi, milli ve manevi bütünlüğümüzün tüm unsurlarını önceleyen siyaset anlayışıyla çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."