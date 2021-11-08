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Giriş Tarihi: 8.11.2021 21:59 Son Güncelleme: 8.11.2021 22:09

Bakan Koca'dan 40 bin yeni sağlıkçı atama açıklaması

Bakan Koca’dan 40 bin yeni sağlıkçı atama açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.

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Bakan Koca'dan 40 bin yeni sağlıkçı atama açıklaması
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