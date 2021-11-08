Bakan Koca’dan 40 bin yeni sağlıkçı atama açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.

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